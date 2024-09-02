В Подмосковье переданы почти 9,5 га земли для строительства школ и детсадов

Для строительства 2 школ и 6 детских садов переданы из муниципальной и федеральной собственности порядка 9,5 га земли в шести городских округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Так, новый современный детский сад будет построен на улице 2-я Крестьянская в мкр. № 20 в Мытищах. В здании площадью 4 тыс. кв. м предусмотрено 9 групп на 220 воспитанников. Для строительства дошкольного учреждения Дирекции заказчика капитального строительства согласовано предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадью 0,8 га. Ввод объекта запланирован на III квартал 2026 года.

В мкр. Южный Домодедова в 2025 году также появится новый детский сад, что позволит разгрузить близлежащие здания дошкольных учреждений. Для этих целей передано 0,8 га. Кроме спален и игровых комнат, в детском саду будут расположены музыкальный и физкультурный залы, медпункты, столовая, кабинеты психолога и логопеда, а также административные и технические помещения.

Для строительства детского сада в Щелкове Дирекции заказчика капстроительства согласовано предоставление земельного участка площадью 0,9 га. Учреждение на 240 мест будет возведено в мкр. Щелково-7, вблизи улицы Неделина. В современном здании разместятся просторные игровые и спальные комнаты, пищеблок, медицинские кабинеты. Появятся музыкальный и спортивный залы, кабинеты для развивающих занятий. На территории детского сада оборудуют площадки для прогулок, а также места для занятий спортом. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Еще один современный детский сад на 250 мест построят в 2025 году на улице Советская в поселке Поварово округ Солнечногорск. Общая площадь 3-этажного здания, которое будет возведено на предоставленных 0,9 га, составит порядка 4 тыс. кв. м, где будут размещены 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет. В дошкольном учреждении предусмотрены групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий, медблок, пищеблок, прачечная, административные и служебные помещения. На прилегающей территории выполнят также комплексное благоустройство, установят игровые и физкультурные площадки, уличное освещение, проведут озеленение.

Помимо этого, в этом году из федеральной собственности в собственность городского округа Люберцы при взаимодействии ТУ Росимущества в Подмосковье передан земельный участок площадью 5,85 га для строительства новой школы на 1500 мест и детского сада на 200 мест. Новый воспитательно-образовательный комплекс появится в рабочем поселке Октябрьский, который остро нуждается в улучшении социальной инфраструктуры. Документы на включение объекта в областную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» администрацией уже направлены. Ориентировочный ввод в эксплуатацию социально важных образовательных учреждений планируется в 2026 году.

А в собственность округа Красногорск из федеральной собственности безвозмездно переданы два земельных участка общей площадью 0,2 га. Дополнительная земля необходима для дальнейшего строительства на ней детского сада на 80 мест и школы на 1 100 мест. Новые учреждения будут построены в рамках обязательств реализации масштабного проекта комплексного развития территории (КРТ) вблизи микрорайона Опалиха, что позволит обеспечить местами детей не только в новом ЖК, но разгрузить ближайшие школы и детские сады. Срок ввода объектов в эксплуатацию запланирован на 2028–2029 гг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.