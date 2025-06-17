В Подмосковье педагогов обучили работе с нейросетями

В Долгопрудном прошел очный тренинг «ИИ для управления образованием». Его участниками стали руководители и управленческие команды образовательных организаций Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во вторник на базе школы № 6 в Долгопрудном прошла интенсивная образовательная сессия. В течение шести часов практической работы участники познакомились с инструментами искусственного интеллекта и научились использовать их для автоматизации рутинных задач, анализа данных, подготовки мероприятий и создания медиаконтента.

Каждому участнику предоставлен методический PDF-файл с шаблонами промптов, QR-кодами и ссылками на полезные сервисы. В ходе практических блоков педагоги научились, как с помощью нейросетей анализировать результаты опросов, формировать отчёты и презентации, генерировать тексты, изображения и даже музыкальные фрагменты для мероприятий.

«Инструменты искусственного интеллекта становятся неотъемлемой частью современной управленческой практики в сфере образования. Они позволяют экономить время, быстрее принимать решения и эффективнее работать с информацией. Важно, чтобы каждый руководитель понимал возможности ИИ и использовал их в интересах своей школы», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Тренинг разработан с упором на практику: участники работали с реальными кейсами из школьной жизни, обсуждали управленческие задачи и получали индивидуальную обратную связь.

В пресс-службе ведомства уточнили, что тренинг также включал пошаговое знакомство с популярными ИИ-инструментами, среди которых — Qwen, GigaChat, Gamma и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.