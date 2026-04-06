В Подмосковье оцифруют 28 тыс км муниципальных дорог в 2026 году

В Московской области продолжают оцифровку автомобильных дорог в региональной геоинформационной системе. В 2025 году специалисты обработали более 14 тыс. км региональных трасс, а в 2026 году планируют внести данные о 28 тыс. км муниципальных дорог, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье реализуют проект по созданию единой и точной цифровой картографической основы региона. Работы ведутся в региональной геоинформационной системе и охватывают несколько направлений.

Специалисты актуализируют оси автомобильных дорог, оцифровывают границы полос отвода и придорожных территорий, вносят сведения об остановочных пунктах, а также данные о дорожном полотне трасс регионального значения.

По итогам 2025 года в систему внесены сведения более чем о 14 тыс. км региональных дорог. В 2026 году планируется оцифровать свыше 28 тыс. км муниципальных дорог.

Ожидается, что это позволит выявить расхождения в данных, сократить количество отказов при предоставлении услуг на региональном портале и обеспечить участников информационного взаимодействия актуальной пространственной информацией. Проект реализует ГБУ МО «Геоцифра», подведомственное учреждение Мингосуправления Подмосковья.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.