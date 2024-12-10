В Подмосковье отрыли студенческое конструкторское бюро АК «Рубин»

На базе МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве запустили студенческое конструкторское бюро имени первого директора и главного конструктора балашихинской авиационной корпорации «Рубин» Т. М. Башты. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Студенты смогут проектировать гидравлические агрегаты, тормозные системы, авиационные колеса и другие взлетно-посадочные устройства. Преподаватели университета и специалисты конструкторского и технологического отделов авиакорпорации будут курировать обучение и консультировать студентов.

«Корпорация производит продукцию, имеющую важное значение для страны. Это предприятие играет ключевую роль в обеспечении безопасности и надежности воздушного транспорта в России. Важно, что предприятие вкладывает ресурсы в подготовку специалистов и сотрудничает с образовательными учреждениями. Такие проекты помогают молодым людям получать опыт работы на производстве, изучать особенности различных специальностей и определиться с будущей профессией», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Авиакорпорация «Рубин» также планирует создать у себя стендовую базу для обучения студентов непосредственно на предприятии. Ученики смогут на практике применять идеи и проекты, созданные в конструкторском бюро.

«Мы придерживаемся идеи, что растить будущих работников предприятия нужно с учебных заведений. В этом СКБ мы закладываем фундамент для студентов, которые в дальнейшем придут к нам работать уже с опытом. Они смогут проходить практику у нас, а в дальнейшем работать техниками, конструкторами. Около половины из них остается работать на предприятии долгосрочно. С учетом нескольких видов компенсаций, которые действуют на предприятии, будь то покрытие затрат на аренду жилья и оплата проезда иногородним, это неплохой стимул для любого молодого специалиста — прийти к нам работать», — сказал генеральный директор предприятия Игорь Ряпин.

В обучении смогут участвовать студенты начиная с третьего курса кафедры гидравлики и пневматики факультета энергомашиностроения. Будущих инженеров будут обучать на программном обеспечении, которое используют специалисты АК «Рубин».

«Важно, чтобы это была реальная работа, потому что инженеру нужно не только считать, что-то проектировать, уметь чертить и создавать — ему важно еще и чувствовать ответственность за результат своего труда. И это можно сделать только путем участия в реальной работе, в проектировании изделия, элемента или детали, которая потом будет эксплуатироваться многие годы. Таким образом, наш выпускник будет более подготовлен, чтобы стать настоящим инженером, той боевой единицей, которая будет приносить пользу с первых дней работы на предприятии», — отметил ректор вуза Михаил Гордин.

Авиационная корпорация «Рубин» основана в 1946 году как 279-й опытный завод министерства авиационной промышленности СССР. Специалисты предприятия разработали больше 1,5 тысячи изделий и систем авиационного назначения: колес, систем торможения и гидравлических агрегатов, соответствующих лучшим мировым стандартам. Предприятие участвует в реализации программы импортозамещения, является исполнителем государственного оборонного заказа и участником программы развития гражданской авиации. В частности, ее изделия будут работать на новых самолетах Ту-214, МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.