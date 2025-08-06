В Подмосковье отремонтируют 9 и оснастят 28 детских школ искусств

В ближайшее время свои двери откроет обновленная Дубненская детская школа искусств, где завершается капремонт. На объекте уже смонтирован каркас крыши, а также проведен новый кабель электроснабжения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На текущий момент подрядчик проводит ремонт фасада и внутреннюю отделку здания. Завершение работ планируется до конца августа 2025 года. Также до конца года по Народной программе «Единой России» будет завершен ремонт еще в 8 учреждениях Подмосковья, среди них учреждения в Королеве, Бронницах, Люберцах.

Как сообщил секретарь дубненского отделения «Единой России» МаксимТихомиров, специалисты в школе искусств уже провели новые коммуникациидля отопления, в скором времени подрядная организация приступит к ремонтуучебных аудиторий.

«В ходе проверки выявил некоторые ошибки и дал соответствующие поручения для их устранения. Все работы выполняются строго в соответствии со стандартами. Заниматься и выступать в обновленных помещениях детской школы искусств будет точно намного комфортнее», — сказал Максим Тихомиров.

«Я удовлетворена качеством проводимого ремонта в школе. Обновленные классы, современные кабинеты и уютные пространства для занятий искусством вдохновят наших детей на новые достижения», — сказала директор детской школы искусств Татьяна Дементьева.

Продолжается капремонт и в Детской музыкальной школе № 4 города Пересвет Сергиево-Посадского округа.

«Подрядная организация выполнила масштабные работы: усилены несущие стены, проведена стяжка конструкций и укрепление фундамента. Полностью утеплён и оштукатурен фасад, заменены кровля и внутренние перекрытия. Сейчас строители приступили к чистовой отделке», — отметил депутат Совета депутатов от «Единой России» Константин Негурица.

Кроме этого, школа будет оснащена музыкальными инструментами к новому учебному году: акустической системой, цифровым пианино, дирижерским пультом, микшером.

В детской музыкальной школе имени Жанны Андреенко в Электростали также скоро будут играть на новых инструментах. В 2025 году Министерство культуры и туризма Московской области включило объект в перечень детских школ искусств Подмосковья для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Это стало возможным благодаря инициативе «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Сюда уже поступили: домры, баяны, гусли, гитара, барабан и учебная литература.

В Ногинскую детскую школу искусств с 70-ти летней историей и богатым духовным наследием, в этом году также приобретены новые музыкальные инструменты и оборудование: скрипки, виолончели, аккордеоны, ноутбук, интерактивная доска. Сейчас здесь обучаются 890 человек.

Для детской музыкальной школы города Лыткарино приобретены 8 балалаек, 7 домр, клавишные гусли, струны и медиаторы, скрипки, духовые инструменты, бас-гитара. С учетом запросов населения в школе открывается новое направление — класс арфы. Это стало возможным благодаря приобретению двух арф: одной большой концертной и одной ученической — для проведения занятий.

Рояль, 4 пианино и 50 мольбертов приобретены в Егорьевскую школу искусств. В ближайшее время туда поступят 3 интерактивные панели, учебно-методические материалы и интерактивные пособия.

Напомним, ранее губернатор Московской области сообщил, что в Подмосковье до конца 2026 года будет проведен ремонт 14 детских школ искусств, девять из них откроются в 2025 году. Кроме этого, 28 детских школ искусства Подмосковья оснастят музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами,

«В Подмосковье мы уделяем большое внимание детским школам искусств. Стараемся не только ремонтировать здания, но и приобретать современное оборудование, инструменты, учебные пособия, чтобы талантливые ребята ни в чем не нуждались. План на этот год — оснастить 28 ДШИ», — сказал Губернатор Московской области Андрей Воробьев.