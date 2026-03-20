В Подмосковье отметили Всемирный день Земли 20 марта

Всемирный день Земли отмечают 20 марта, в 2026 году празднику исполняется 55 лет. Жителей Подмосковья призвали поддержать экологические инициативы и рассказать детям о бережном отношении к природе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Праздник был учрежден в 1971 году, когда ООН приняла декларацию о введении Дня Земли в защиту планеты как общего дома человечества. Сегодня эта дата объединяет международное движение гражданских инициатив, включающее природоохранные, экологические и миротворческие акции.

«День Земли — значимая дата для всех, кто неравнодушен к природе, кого волнуют проблемы окружающей среды. Я поздравляю всех жителей Подмосковья с праздником и прошу поддержать традицию: совершить в этот день хотя бы один небольшой поступок, который помог бы защитить природу и улучшить экологическую обстановку. Расскажите о празднике детям и постарайтесь донести до них идею общей ответственности за будущее планеты», — отметил министр экологии и природопользования Виталий Мосин.

Дата выбрана не случайно: День Земли приходится на весеннее равноденствие, когда природа пробуждается после зимы. Основателем традиции считают общественного деятеля Джона Мортона, который в 1840-х годах организовал кампанию по посадке деревьев и кустарников. Инициатива получила название День Дерева, а позже ООН объявила эту дату Всемирным днем Земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.