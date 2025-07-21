В Подмосковье отметили вклад росгвардейцев в патриотическое воспитание молодежи

Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области награждены за вклад в развитие военно-патриотического молодежного объединения. Офицеры подразделения на постоянной основе проводят инициативную работу с подрастающим поколением, в частности, активно взаимодействуя с военно-патриотическим объединением «Штурмовик», реализуя комплексную программу по формированию уважения к профессии защитника правопорядка и развитию физических, моральных и лидерских качеств будущих защитников Отечества. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Силами сотрудников спецподразделения регулярно организуются тематические выставки, на которых демонстрируется современное стрелковое вооружение, элементы экипировки и спецсредства, применяемые при выполнении служебно-боевых задач. Особый интерес у молодежи вызывает возможность лично примерить снаряжение, посидеть в бронеавтомобиле и задать интересующие вопросы росгвардейцам, несущим службу в самых сложных условиях.

В рамках практических занятий в формате военно-тактической игры в страйкбол подростки изучают тактику штурма, отрабатывают алгоритмы действий в составе щитовых групп, осваивают основы тактической медицины, включая оказание первой помощи, эвакуацию раненых и взаимодействие с условной группой прикрытия.

Значимое место в программе по воспитанию молодежи занимают занятия по физической подготовке. Росгвардейцы проводят как открытые тренировки на уличных площадках, так и специализированные уроки в спортивных залах, где участники «Штурмовика» осваивают приемы рукопашного боя и личной самозащиты.

Одним из ярких эпизодов являются занятия с беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых подростки знакомятся с принципами работы и управления БПЛА, а также их значением в современных реалиях.

Систематическая работа сотрудников специального отряда быстрого реагирования по воспитанию подрастающего поколения вызвала высокую оценку не только со стороны участников объединения и их наставников, но и со стороны органов местного самоуправления.

За вклад в развитие нового военно-патриотического молодежного движения «Штурмовик» командир СОБР «Булат» полковник полиции Александр Бардин и офицеры отряда отмечены благодарностями советника главы городского округа Щелково кавалера ордена Мужества Виктора Дидюра.

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