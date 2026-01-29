В Подмосковье отметили первую годовщину «Дома Первых»

сегодня в 14:55

28 января в «Доме Первых» Московской области при Российском университете кооперации прошла церемония в честь первой годовщины со дня основания, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Праздничное мероприятие организовал Совет Первых регионального отделения. С приветственным словом выступили председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова и первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

В рамках праздника прошла встреча с пресс-секретарем председателя правления Движения Первых Максимом Ходыкиным. Участники обсудили актуальные вопросы и направления работы организации.

Особое внимание уделили церемонии награждения самых активных участников, внесших значительный вклад в развитие регионального отделения. Совет Первых подготовил театральное представление, а также провел мастер-классы по ключевым направлениям движения, где молодежь получила новые знания и навыки для реализации собственных проектов.

Развитие системы дополнительного образования в регионе соответствует целям проекта «Все лучшее — детям» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.