В Подмосковье отметили новый тренд на старо-русские имена

Раньше подобные имена можно было найти в летописях, былинах и сказках, а теперь они снова входят в современную жизнь, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Сейчас в регионе отмечается тренд на старо-славянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так для мальчиков родители все чаще выбирают имена — Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», — поделился министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Интересно, что среди таких имен все чаще встречаются имена-двойники, например, Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира и т.д.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье процесс регистрации новорожденного доступен еще на этапе роддома, специалисты приходят прямо в палату, что значительно упрощает процедуру оформления всех необходимых документов. Такой подход экономит время молодых родителей в первые дни после рождения малыша.

Также при рождении ребенка семья имеет возможность оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», который включает все необходимые вещи для первого года жизни малыша.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.