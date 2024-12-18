В Подмосковье отметили международный день чая

В Московской области провели масштабную акцию «Парки.Баранки», приуроченную к международному дню чая. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подольск присоединился к гуляниям: в парке культуры и отдыха им. В. Талалихина открылась резиденция Деда Мороза, где гостей ждали мастер-классы, потрясающий концерт, фотовыставки, ярмарки. В центре внимания — самоварная станция, где подавали горячие напитки и конечно же, — вкуснейшие баранки и сладости. В празднике приняло участие более 2000 человек.

За последние 2 месяца жители региона купили 13,5 тонн чая — 6,9 тонн в октябре, 6,6 тонн в ноябре. В холодное время года согревающий напиток приходится по вкусу как детям, так и взрослым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.