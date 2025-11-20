В Подмосковье отметили День слепых праздничным концертом

20 ноября в Королеве прошло областное мероприятие, посвященное международному дню слепых, а также 100-летию Всероссийского общества слепых и 100-летию Московской областной организации ВОС. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Праздничный концерт собрал 44 делегации из городов региона — более 400 участников и почетных гостей. В мероприятиии также приняли участие 12 участников специальной военной операции», — рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.

В ходе мероприятия прошли творческие номера, которые радовали зрителей и создавали атмосферу праздника. Также состоялась церемония награждения, на которой были вручены Благодарности Губернатора Московской области, Благодарственные письма и юбилейные медали «100 лет образования Всероссийского общества слепых».

В холле учреждения была организована фотозона, где участники могли запечатлеть моменты праздника, а также 12 стендов мастер-классов. Здесь все желающие могли попробовать свои силы в различных творческих направлениях: от рисования до рукоделия. На втором этаже звучала музыка от ансамбля, а также проводились танцы, что способствовало созданию дружелюбной и праздничной атмосферы.

Это мероприятие стало важным шагом в поддержке людей с нарушениями зрения и укреплении их социальной интеграции в обществе.

