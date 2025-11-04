В Подмосковье отметили День народного единства

4 ноября Россия отмечает общенациональный праздник — День народного единства, приуроченный к событиям 1612 года: освобождению Москвы от польских интервентов народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. Мероприятия в честь памятной даты, организованные подмосковной «Единой Россией», прошли по всему региону, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии

В Щелкове активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» организовали праздничную программу, собравшую более 200 горожан. Гостей встретила выставка «Россия — моя гордость», посвященная достижениям нашей страны за последние десять лет. После ее открытия жители и волонтеры развернули большой триколор и прошли с ним по территории «Детского городка».

В Долгопрудном партийцы вместе со сторонниками организовали масштабный фестиваль «Единство народов великой России». На пространствах ДК «Вперед» прошел настоящий праздник: гастрономические изыски, народные костюмы, выступления фольклорных коллективов, экспозиция с десятками стендов.

Ну, а в Жуковском в честь праздника депутаты «Единой России», сторонники партии, а также волонтеры «Молодой Гвардии» провели праздничное шествие.

Отметить 4 ноября спортивными мероприятиями — уже традиция. Так, в Раменском состоялся Международный фестиваль бокса и кикбоксинга, который собрал более 350 спортсменов из городов России и братской Беларуси.

В Люберцах в преддверии Дня народного единства состоялся массовый забег, организованный командой «5 верст Наташинский». После забега партийцы и активисты «Молодой Гвардии» устроили развлекательную программу для юных люберчан, а победителям вручили памятные подарки.

В праздничные дни подмосковные единороссы не забывают и про бойцов СВО и жителей новых регионов. Так, ко Дню народного единства партийцы из Наро-Фоминского округа собрали очередную партию гуманитарной помощи, из Балашихи в зону спецоперации отправили около 300 кг груза.

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, День народного единства напоминает о том, что во все времена делало Россию непобедимой.

«Это невероятная сила духа, любовь к Отечеству и единство всех народов нашей великой страны. От всего сердца поздравляю жителей Подмосковья с этим важным праздником, который делает нас ближе друг к другу. Процветания России, мира, добра и взаимопонимания всем нам!» — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.