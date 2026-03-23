В Подмосковье отметили День гидрометеослужбы России

День гидрометеорологической службы России отметили в Подмосковье 23 марта. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул значимость метеоданных для контроля качества воздуха и предупреждения паводков, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Праздник установлен указом президента РФ и приурочен ко Всемирному дню метеорологии. В министерстве экологии региона отметили, что данные о состоянии атмосферы и прогнозы метеорологов напрямую влияют на природоохранную работу.

«В работе экологов метеорологические данные критично важны. Процессы в атмосфере определяют качество воздуха и способность к рассеиванию загрязняющих веществ, поэтому при неблагоприятных метеоусловиях необходимо сокращать выбросы предприятий. Прогноз паводков служит для нас ориентиром при обследовании и ремонте гидротехнических сооружений, а также при установлении границ зон затопления и подтопления», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Он добавил, что ведомство и метеорологи во многом работают как коллеги, и поздравил специалистов с профессиональным праздником.

Гидрометеорологическая служба России ведет историю с апреля 1834 года, когда по указу императора Николая I была создана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С этого времени в стране начались регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству.

Сегодня в структуру Росгидромета входят семь территориальных департаментов по федеральным округам, 28 федеральных государственных бюджетных учреждений — управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также 17 научно-исследовательских учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.