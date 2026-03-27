В Подмосковье отметили 10-летие Росгвардии концертом и награждением

В Подмосковье 27 марта отметили 10-летие со дня образования Росгвардии. В торжестве участвовали более 250 человек, включая руководство и личный состав регионального управления, кадетов и представителей властей, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Юбилей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации отметили при участии руководства и сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области, курсантов и кадетов, а также представителей правительства региона и Московской областной думы.

Руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасев от имени губернатора Андрея Воробьева поздравил личный состав с праздником и вручил сотрудникам спецподразделений награды. Он отметил их верность долгу, высокий профессионализм и вклад в обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Подмосковье и в зоне проведения СВО.

Торжественное мероприятие завершилось концертом ансамбля песни и пляски отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Артисты подготовили праздничную программу для гостей и участников мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.