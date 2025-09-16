В Подмосковье открыт осенний сезон сбора лекарственных трав

сегодня в 19:27

С наступлением осени в подмосковных лесах начинается сезон заготовки ценного природного сырья — корней, плодов и семян лекарственных растений. Если летом травники собирают преимущественно надземные части (травы, листья, цветки), то осень — идеальное время для сбора подземных частей, накопивших максимум полезных веществ. Жителей региона призывают к бережному и ответственному подходу во время «тихой охоты» за целебными травами. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Осенью для заготовки оптимально подходят корни, корневища, плоды, листья и семена. Специалисты напоминают, что сбору подлежат только распространенные и хорошо известные виды, произрастающие в экологически чистых районах, вдали от автомагистралей, промышленных зон и сельхозугодий.

Особую осторожность при сборе необходимо соблюдать по нескольким причинам:

нельзя собирать незнакомые растения, так как они могут быть ядовитыми.

категорически запрещен сбор видов, занесенных в Красную книгу Московской области . У Московской области очень богатый и разнообразный растительный мир. В Красную книгу региона занесено порядка 275 объектов растительного мира: 206 видов сосудистых растений, 25 видов моховидных, 3 вида водорослей, 41 вид лишайников. Их уничтожение влечет за собой административную ответственность.

К числу рекомендованных для сбора в сентябре растений относятся:

корни и корневища: валериана лекарственная, горец змеиный, дягиль лекарственный, одуванчик лекарственный, кровохлебка лекарственная, цикорий обыкновенный, алтей лекарственный;

плоды и семена: бузина черная, калина обыкновенная, рябина обыкновенная, шиповник майский, можжевельник обыкновенный, клюква (за исключением клюквы мелкоплодной, занесенной в Красную книгу Московской области);

травы: тысячелистник обыкновенный, хвощ полевой, фиалка трехцветная;

листья: подорожник большой, белладонна лекарственная, полынь горькая;

цветки и соцветия: календула лекарственная, ромашка душистая.

«Ответственный подход к сбору дикоросов — это залог сохранения хрупкого природного баланса Подмосковья. Перед походом за травами необходимо тщательно изучить не только внешний вид растения, но и его охранный статус. Это позволит нам сохранить природное богатство региона для будущих поколений», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.