В Подмосковье открылся центр математического образования

В четверг в Московской области на базе областного технолицея им. В. И. Долгих начал свою работу центр математического образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Новый проект направлен на повышение качества массового математического образования за счет консолидации имеющихся ресурсов и внедрения современных форматов обучения и сопровождения.

«Проект охватит все школы региона и выведет математическое образование на новый уровень. Уже с начала учебного года мы откроем в школах математические классы и внедрим единые линейки учебников углубленного уровня», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Открытие математических классов будет также сопровождаться сертификацией педагогов, а также организацией массовых внеурочных мероприятий и турниров.

В реализации проекта будут задействованы опорные школы — образовательные организации с высоким уровнем подготовки по математике. Именно на их базе пройдут ключевые мероприятия для учащихся и педагогов.

Особое внимание будет уделено работе с педагогическим сообществом: запланированы еженедельные вебинары, очные семинары, педагогические клубы, программы наставничества и курсы повышения квалификации.

Центр математического образования станет координационной площадкой для школьных кружков, лекториев, диагностических работ и профориентационных мероприятий.

Проект уже занял центральное место в системе регионального образования и нацелен на создание в Подмосковье устойчивой инфраструктуры для развития математической культуры среди школьников и педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.