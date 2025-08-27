сегодня в 17:17

В Подмосковье открылся новый сервисный центр по обслуживанию банкоматов

Компания «АТМ АЛЬЯНС» в Ленинском городском округе Московской области открыла центр по предпродажной подготовке устройств самообслуживания: банкоматов и PAY киосков. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в запуск центра по обслуживанию банкоматов в Ленинском г. о. составили 16 млн рублей. Ежемесячно компания сможет подготавливать до 400 устройств самообслуживания. В перспективе инвестор планирует расширить производственную деятельность», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В подмосковном центре «АТМ АЛЬЯНС» выполняется полный цикл предпродажной подготовки банкоматов. На предприятии установлено современное оборудование для диагностики и установки программного обеспечения, настройки систем безопасности, профессиональной покраски и брендирования.

Компания «АТМ АЛЬЯНС» более 16 лет работает на рынке банковского, кассового и технологического оборудования. Компания обеспечивает полный спектр сервисного сопровождения — от установки до технической поддержки устройств в России и странах СНГ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.