В Подмосковье открылся новый модульный ФАП

В селе Спасс городского округа Волоколамск заработал новый фельдшерско-акушерский пункт. Здесь жители могут получить консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить льготные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Для того, чтобы медицинская помощь становилась ближе, качественнее и доступнее — важно развивать первичное звено и сельскую медицину. Это уже пятый фельдшерско-акушерский пункт в регионе, построенный по современной технологии модульного строительства. Так, вчера мы открыли в Волоколамске модульный ФАП в селе Ботово. Новый ФАП в селе Спасс будет обслуживать почти 1 тыс. человек, в том числе 175 детей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Записаться на прием в фельдшерско-акушерский пункт можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.