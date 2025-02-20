В Подмосковье открылся музей боевой авиации

Многие экспонаты в музее — настоящие. Солдатские фляжки, походные котелки, шевроны и лётная форма, парашют и вещмешок, поднятые с полей боев фрагменты боеприпасов. Особое внимание привлекает действующий макет воздушного боя, в котором военный летчик, Герой Советского Союза Виктор Талалихин совершил ночной таран немецкого бомбардировщика.

«Создание музея — это важный шаг в благородном деле сохранения исторической правды и увековечения памяти о подвигах героев — защитников нашей страны», — сказала директор детского морского центра «Альбатрос» Ольга Бычкова.

Руководитель музея боевой авиации имени Виктора Талалихина Юрий Проскурин провел для почетных гостей первую экскурсию. Рассказал об аэродроме, располагавшемся около деревни Степыгино с 1941 по 1957 год, о защитниках неба Москвы во время Великой Отечественной войны и Викторе Талалихине, о домодедовцах, героях Советского Союза Петре Батыреве и Давыде Курыжове, ветеране боевых действий в республике Афганистан, командире боевого вертолета подполковнике запаса Алексее Нечунаеве.

В экспозиции также представлены части военных беспилотников, переданных с фронта, фрагмент блиндажа оператора беспилотных летательных аппаратов, образцы гуманитарной помощи: сети, окопные свечи, буржуйка и многое другое — все то, чем помогают юнармейцы бойцам.

Музей — не только хранилище артефактов, но и способ передачи исторической памяти молодежи.

Режим работы: понедельник–среда с 10:00 до 16:00. Адрес: г. Домодедово, Кутузовский пр., 12. Возрастное ограничение: 0+.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.