В Подмосковье открылся IV Всероссийский форум по профилактике социального сиротства

IV Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье» стартовал 3 декабря в Московской области. В мероприятии участвуют более 500 представителей власти, НКО и экспертов, еще свыше 3 000 человек подключились онлайн, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Форум по профилактике социального сиротства проходит в Подмосковье 3–4 декабря. В нем принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, НКО, детские омбудсмены и эксперты. Более 3000 человек следят за событиями онлайн.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в приветствии отметил, что для решения проблемы социального сиротства необходимы совместные усилия общества и государства. По его словам, по поручению президента создана рабочая группа по вопросам помощи семьям с детьми.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова напомнила, что первый подобный форум прошел в Подмосковье в 2022 году. Тогда стартовал проект «Ноль–четыре», который позволил сократить число детей в учреждениях на 40,9 % к ноябрю 2025 года. Она подчеркнула, что опыт пилотных регионов распространили на всю страну, а в 2024–2025 годах провели Всероссийскую инспекцию системы профилактики.

С июля 2024 года по октябрь 2025 года количество детей в учреждениях снизилось на 18,2 %. К 2030 году планируется сократить этот показатель до 30 тысяч. Для этого создана межведомственная рабочая группа и федеральный консилиум по сложным случаям.

Особое внимание уделяется поддержке родителей, стремящихся восстановить права, и развитию инфраструктуры помощи семьям. В 2026 году планируется запуск обучающей платформы «Институт семьесбережения».

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева рассказала об опыте региона по реорганизации детских домов в семейные центры. Участники форума обсудят современные подходы к семьесбережению, обменяются опытом и примут участие в мастер-классах и семинарах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.