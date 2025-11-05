В Подмосковье открылся агротехнологический класс в рамках федерального проекта

В Подмосковье в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на базе Емельяновской школы (г. о. Коломна) открылся агротехнологический класс при поддержке агрохолдинга «ОСП агро». В ходе мероприятия также были подписаны соглашения о сотрудничестве с Коломенским аграрным колледжем имени Н. Т. Козлова и Рязанским государственным агротехнологическим университетом. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Агротехнологический класс в Емельяновской школе открыт на базе 7 класса. Обучение включает углубленное изучение биологии, математики и физики, а также практические занятия на предприятиях агрохолдинга. Программа направлена на раннюю профориентацию школьников и подготовку будущих специалистов для агропромышленного комплекса. Сотрудничество с ВУЗами и колледжами даст возможность ученикам участвовать в профильных курсах, а в дальнейшем продолжить обучение в аграрных учебных заведениях.

В этом году в Московской области в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» создано 6 агротехнологических классов. В дальнейшем программу предполагается расширить: к 2026 году планируется открыть 8, а к 2027 году — 30 агроклассов. Учебные программы формируются с учетом профиля предприятий-партнеров. Для них предусмотрены меры государственной поддержки — например, можно возместить до 90% затрат на капитальный ремонт и оснащение оборудованием школ с агроклассами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.