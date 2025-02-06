В Подмосковье открылся 68-й по счету клуб «Активное долголетие»

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе реализуется проект «Активное долголетие» для старшего поколения. Новый 68-й клуб открыли в Оболенске Серпуховского округа, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Он станет местом встречи для более чем 100 пенсионеров из ближайших поселков и деревень. В церемонии открытия принимал участие депутат Государственной Думы Коган Александр Борисович.

«Сегодня губернаторский проект «Активное долголетие — это 400 тысяч участников, 68 клубов по всему региону, свыше 30 направлений для творчества и спорта, а также более 75 туристических маршрутов и 120 достопримечательностей для экскурсий. С каждым годом наш проект становится все более популярным у наших жителей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В новом отделении проекта «Активное долголетие» будут доступны различные активности, которые позволят участникам развивать свои увлечения и навыки. Среди них: занятия творчеством, пение, курсы по компьютерной грамотности, скандинавская ходьба, литературное мастерство, изучение истории и искусства, программы по красоте и здоровью, посещение бассейна, занятия йогой, физической культурой, настольные игры, изучение английского языка и настольный теннис, а также туристические поездки.

Проект направлен на поддержку старшего поколения и включает в себя широкий спектр мероприятий, таких как экскурсионные программы, спортивные и творческие занятия, а также другие бесплатные активности, которые способствуют поддержанию активного образа жизни среди пожилых людей.

Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Для получения более подробной информации о проекте и его мероприятиях можно посетить портал, посвященный активному долголетию.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.