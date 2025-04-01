В Подмосковье открылось три предприятия сети ресторанов «Вкусно и точка»

В Подмосковье активно развивается сфера общественного питания. Открываются новые локальные и сетевые рестораны, бары и закусочные. Всего в Московской области действует свыше 8 тысяч различных заведений, большая часть из них — кафе. Жителям и гостям региона предлагается широкий выбор кухонь, начиная с традиционной русской, японской, китайской, корейской, заканчивая фастфудом в ассортименте. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В прошлом месяце в Подмосковье открылось 3 предприятия сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка». 25 марта на улице 8 Марта в Люберцах свои двери для посетителей открыл новый ресторан сети на 84 посадочных места, 28 марта — на Привокзальной площади в г. Голицыно, рассчитанный на 102 посадочных места и 29 марта на трассе М-4 «Дон» на 108 посадочных мест.

Всего в регионе работает 167 предприятий данной сети, где трудятся более 11 тысяч человек — повара, обслуживающий и административный персонал. За 2024 в регионе открылось 8 ресторанов сети.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.