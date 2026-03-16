В Подмосковье открыли регистрацию на конкурс по кибербезопасности

Регистрация на онлайн-конкурс по информационной безопасности «ИЦТЭФ-CTF 2026» стартовала в Подмосковье. К участию приглашают школьников 10–11 классов, студентов колледжей и первокурсников вузов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Конкурс пройдет 21 марта в онлайн-формате. Участникам предстоит решить задачи по криптографии, стеганографии, поиску веб-уязвимостей и работе с открытыми источниками. Каждое задание представляет собой отдельную историю и требует внимательности, нестандартного мышления и навыков анализа информации.

Участие в соревновании бесплатное. Победителей в каждой категории наградят дипломами и призами, все участники получат электронные сертификаты.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 18 марта по указанной ссылке. После регистрации на предоставленные контакты направят данные для входа на портал соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.