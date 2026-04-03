В Подмосковье открыли регистрацию на конкурс «Большая перемена»

Регистрация на седьмой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовала в Московской области. Учащиеся 1–7 классов могут подать заявки до 30 мая, а старшеклассники и студенты колледжей — в апреле 2026 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Московской области начался прием заявок на участие в седьмом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена». Проект реализуется в рамках федерального проекта «Образование» и входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его цель — выявление и поддержка талантливых школьников и студентов колледжей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.