В Подмосковье открыли прием заявок на конкурс родительских инициатив

Прием заявок на третий сезон Конкурса инициатив родительских сообществ стартовал в Подмосковье. Проект Российского общества «Знание» проходит при поддержке министерства просвещения РФ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс направлен на развитие сотрудничества семьи и школы и поддержку социально значимых проектов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что интерес к инициативе ежегодно растет, а число активных родителей увеличивается.

«У конкурса огромная социальная миссия – объединяясь, родители способны создать по-настоящему здоровую, мотивирующую и безопасную среду, в которой растут и развиваются школьники», — подчеркнул Сергей Кравцов.

В этом сезоне заявки принимают через систему «Электронный бюджет». Участникам необходимо зарегистрировать команду на сайте конкурса, затем по ссылке из письма перейти в систему и заполнить форму. Подать документы можно до 15 мая.

Особое внимание организаторы уделят работе с подростками. Введено дополнительное направление для проектов по социализации подростков из группы риска, а также предусмотрены дополнительные баллы за вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Эти меры позволят поддержать лучшие практики и охватить наибольшее количество ребят по всей стране», — пояснил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Победители смогут получить гранты от 200 тыс. до 2 млн рублей.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.