В Подмосковье открыли прием заявок на «Битву роботов»

Прием заявок на четвертый сезон чемпионата «Битва роботов» стартовал на Едином портале госуслуг и продлится до 13 апреля. Принять участие могут школьники и взрослые инженеры при соблюдении требований к технике, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявку можно на портале госуслуг. Участникам необходимо описать своего робота и подтвердить его соответствие требованиям регламента. После экспертной оценки команды допустят к соревнованиям.

В категории мини-роботов могут выступить участники от 10 до 17 лет. Вес устройства не должен превышать 1,5 кг, а размеры — 25х25х25 см. Заявку подает наставник команды.

Взрослые инженеры соревнуются в категории тяжеловесов. В этом случае робот может весить до 110 кг и иметь габариты до 150х150х200 см.

«Битва роботов» — международный чемпионат и площадка для обмена опытом в сфере робототехники. Изобретатели и разработчики представляют свои технологии и соревнуются за призовой фонд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.