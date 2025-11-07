В Подмосковье открыли первый отдел Государственного фонда «Защитники Отечества»

Первый в России муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» открыт в Реутове Московской области на базе МФЦ. Отдел будет принимать ветеранов специальной военной операции из соседних муниципальных образований: Балашихи, Люберец и Королева, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Такие отделы призваны повысить доступность и качество персонального сопровождения ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

«Мы хотим максимально приблизить социальных координаторов к нашим защитникам и их родным. Кроме того, руководители таких отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам и членам семей героев СВО», — заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Инициативу создания отделов в крупных муниципалитетах поддержал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко на заседании Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» 20 октября. В качестве пилотных регионов были выбраны Московская область, Донецкая и Луганская народные республики.

Московская область — один из крупнейших российских регионов по числу ветеранов СВО на сопровождении фонда, а сложная логистика не всегда позволяет им оперативно получать помощь. В отделе будут работать представители военных комиссариатов, Государственного юридического бюро, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы, Социального фонда России. Это позволит ветеранам оперативно решать вопросы без необходимости обращаться в разные организации. На базе отдела также будут работать специалисты проекта «Своя сила», где психологическая помощь оказывается по принципу «равный — равному» — ветеранами, прошедшими собственный путь восстановления.

«В Подмосковье у нас 223 офиса МФЦ, где ветераны СВО и их семьи могут получить помощь в любом вопросе. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы запустили такую возможность с сентября — это удобно. Для поддержки всех без исключения военнослужащих планируем запустить прием в МФЦ по услугам Военно-социального центра Минобороны России», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Ветераны оценили удобство обращения в отделы фонда «Защитники Отечества» вблизи от дома.

«Все организовано на высшем уровне, огромное спасибо за это фонду „Защитники Отечества“. Со мной всегда на связи мой социальный координатор, который готов помочь в любое время. Сейчас я встал в очередь на адаптацию жилья и прохожу реабилитацию. Фонд также помог с получением автомобиля с ручным управлением, а в подъезде многоквартирного дома для меня установили специальный подъемник. Сейчас в планах только реабилитация, надо браться за дела», — сказал ветеран СВО Юрий Жемеров.

В ходе открытия муниципального отдела Анна Цивилева также вручила ключи от автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО с тяжелыми травмами. При поддержке Президента России фонд уже выдал более 400 таких машин, а до конца года планирует довести показатель до 500.

Кроме того, в отделе прошла встреча руководства фонда «Защитники Отечества» с ветеранами и членами их семей. Анна Цивилева рассказала подробнее о некоторых инициативах фонда, а также выслушала предложения защитников, которые будут учтены в работе фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.