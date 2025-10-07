В Подмосковье открыли пансионат для участников СВО

В Московской области на базе социального центра в городе Озеры открылся пансионат для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Мы запустили специализированный пансионат для обеспечения бойцов с тяжелыми ранениями интенсивным уходом и комплексной реабилитацией. Учреждение уже укомплектовано многопрофильной командой специалистов: врачи, медсестры, психологи, инструкторы ЛФК, помощники по уходу», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Пансионат рассчитан на 100 человек и будет включать в проживание комплексную реабилитацию, уход, медицинские и гигиенические услуги.

Комплексная реабилитация представляет собой программу, направленную на максимально возможное восстановление физического здоровья, психологического состояния и социальной адаптации. Здесь она включает несколько взаимосвязанных направлений: медицинская реабилитация, физиотерапия, восстановительная лечебная физкультура и кинезиотерапия. Неотъемлемой частью реабилитации в пансионате является психологическая и психотерапевтическая помощи.

Команда врачей, физиотерапевтов, психологов и инструкторов ЛФК совместно разрабатывает и корректирует индивидуальную программу реабилитации для каждого ветерана, обеспечивая синергетический эффект от всех процедур.

Записаться в пансионат можно на региональном портале госуслуг по ссылке www.uslugi.mosreg.ru/services/12928.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.