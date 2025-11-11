В Подмосковье открыли новый репродуктор яичных пород птицы

В этом году в Московской области введена в эксплуатацию первая очередь репродуктора I порядка для разведения сельскохозяйственной птицы яичных пород. Это один из двух этапов инвестиционного проекта, реализуемого крестьянским (фермерским) хозяйством Малкина Р. Ю. в муниципальном округе Шаховская. Производственные мощности расположены на территории действующего птицеводческого комплекса «Ромашино», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Такой проект имеет стратегическое значение для Подмосковья, направлен на развитие отечественного птицеводства и импортозамещение племенного материала. В ходе реализации первой очереди введены в эксплуатацию производственные корпуса и инкубатор на 44 тысячи птицемест. После завершения второго этапа общая мощность составит 205 тысяч птицемест. В рамках программы импортозамещения в 2022–2023 годах хозяйство закупили более 12 тысяч голов чистопородных яичных и мясояичных кур, создав племенную базу для дальнейшей работы. В 2023 году получили статус «Генофондного», что подтверждает вклад в сохранение редких и исчезающих пород», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что всего в строительство объекта запланировано более 1 миллиарда рублей инвестиций, из которых 550 миллионов вложено в реализацию первой очереди. В дальнейшем на средства гранта планируется оснащение комплекса дополнительным оборудованием для инкубации, мойки, сортировки яиц и содержания птицы. Всего в 2025 году в Московской области реализуется 30 инвестпроектов в сфере агропрома, 25 из которых уже завершены. Запуск еще 5 проектов запланирован до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.