В Подмосковье открыли набор на бесплатные курсы переобучения

В Московской области стартовал новый сезон бесплатного переобучения для жителей, желающих освоить современные профессии. Программы доступны на портале «Работа в России», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье начался новый этап бесплатного переобучения для граждан, которые хотят получить востребованные специальности. На портале «Работа в России» доступны курсы по направлениям: программирование, информационная безопасность, работа с информационными системами и системами искусственного интеллекта.

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин отметил, что в прошлом году более 1700 человек воспользовались этой возможностью. Программа особенно востребована среди ищущих работу, безработных, жителей старше 50 лет и женщин в декретном отпуске.

Среди популярных направлений переобучения в прошлом году были операционный контроль и организация дорожно-строительных работ, 1С программирование, аналитика кадрового учета, основы искусственного интеллекта и аналитика в сфере закупок.

В министерстве уточнили, что переобучение проводится в рамках национального проекта «Кадры». Принять участие могут жители предпенсионного возраста, неработающие женщины с детьми дошкольного возраста, инвалиды, работники под риском увольнения, ветераны боевых действий и женщины в отпуске по уходу за ребенком.

Подробная информация о курсах и условиях обучения размещена на портале «Работа в России» по адресу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.