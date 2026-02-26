В Подмосковье открыли Год дошкольного образования

В Московской области 25 февраля стартовал Год дошкольного образования и Год единства народов России. Открытие прошло на научно-практической конференции «Дошкольное образование — 2026: инновации, практика, диалог», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Торжественное открытие состоялось в рамках пленарного заседания конференции. На пленарной части конференции с приветственным словом выступила главный редактор департамента развития нишевых продуктов и образовательных проектов «Просвещение-Союз» Ирина Нагаева

Заместитель директора Гимназии им. Е. М. Примакова по дошкольному образованию, руководитель регионального центра инновационных практик и технологий дошкольного образования Московской области «Предшкола» Дарья Фадеева представила проект «Эстафетный артефакт: цифровая матрешка». В его рамках запланированы пять зональных профессиональных мероприятий в течение 2026 года.

В марте пройдет профессиональная лаборатория «Цифровое повествование в этнокультурном воспитании», в апреле — круглый стол «Цифровой наставник в ДОУ: мифы, риски и дидактический потенциал», в мае — семинар «Математика в орнаменте: от народного промысла к развитию логического мышления дошкольника». В сентябре состоится стратегическая сессия о роли воспитателя как медиатора культурной идентичности, в октябре — инженерно-педагогическая мастерская «STEM vs Народная игрушка: конструируем будущее, сохраняя традиции». Итоговое областное мероприятие запланировано на ноябрь.

На практической части конференции участники обсудили развитие занятий на основе декоративно-прикладного творчества, создание игротек в детских садах и внедрение естественно-научного образования в дошкольную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.