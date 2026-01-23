В Подмосковье открыли четыре новых участковых пункта полиции в 2025 году

Четыре новых участковых пункта полиции начали работу в Долгопрудном, Люберцах и Одинцове в 2025 году, также завершен ремонт девяти пунктов в различных округах региона, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В 2025 году в Подмосковье открылись четыре новых участковых пункта полиции. Они расположены по адресам: Долгопрудный, улица Парковая, 46, корпус 1; Люберцы, поселок Мирный, улица Академика Северина, 14; Одинцово, микрорайон Клубничное поле, 1, помещение 11; Одинцово, улица М. Бирюзова, 13, помещение 3Н.

Кроме того, завершен ремонт девяти участковых пунктов полиции в Истре, Королеве, Красногорске, Наро-Фоминске, Подольске и Шатуре. Обновленные пункты расположены по адресам: Дедовск, улица Керамическая, 3; Королев, микрорайон Юбилейный, улица Трофимова, 4; Красногорск, улица Комсомольская, 39; Наро-Фоминск, поселок Калининец, 246; Подольск, улица Кольцевая, 3; Шатура, село Пышлицы, 55А; Шатура, поселок Черусти, улица Вокзальная, 14; Шатура, поселок Радовицкий, улица Центральная, 16; Шатура, поселок ЦУС МИР, 13.

Открытие новых пунктов позволяет повысить уровень безопасности, ускорить реагирование на происшествия и сделать услуги полиции более доступными для жителей. Регулярное присутствие сотрудников способствует снижению числа правонарушений и укрепляет порядок в населенных пунктах.

В 2026 году планируется открыть еще 10 участковых пунктов в Красногорске, Химках, Мытищах, Королеве, Котельниках и Одинцовском округе. Актуальную информацию о ближайших пунктах полиции, их контактах и графике работы можно найти на официальном сайте МВД России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.