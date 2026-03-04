В Подмосковье открыли более 30 программ бесплатного обучения

Прием заявок на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры» продолжается в Московской области. Жители могут получить новую профессию или повысить квалификацию, в том числе в сфере IT и искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В регионе доступно более 30 образовательных программ. Только за первые две недели после старта приема поступило свыше 500 заявок. Значительная часть курсов ориентирована на цифровую экономику: обучение внедрению и использованию нейросетей, работе с системами ИИ, обеспечению информационной безопасности и администрированию баз данных.

«Спрос на обучение оказался высоким. В этом году значительная часть образовательных программ ориентирована на цифровую экономику. Жители могут выбрать любую из доступных программ, которых становится больше с каждым днем», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Также доступны курсы по работе в системе 1С и программах для проектирования, включая Revit и nanoCAD.

Чтобы пройти обучение, необходимо подать заявку на платформе «Работа России», а затем пройти профориентацию в кадровом центре Подмосковья. Специалисты помогут подобрать программу с учетом навыков и карьерных целей соискателя.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Кадры», который пришел на смену проекту «Демография» и направлен на подготовку специалистов под актуальные запросы работодателей. Подробности размещены на портале «Работа России»: https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.