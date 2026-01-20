В Подмосковье открыли 18 общежитий для работников складских комплексов в 2025 году

В 2025 году на территории складских комплексов Подмосковья ввели в эксплуатацию 18 общежитий для работников, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В соответствии с региональным стандартом при строительстве крупных логистических комплексов площадью более 30 тыс. кв. метров на их территории создают временные места проживания для сотрудников.

В 2025 году в Подмосковье открыли 18 общежитий общей площадью 62,9 тыс. кв. метров, рассчитанных на 10,7 тыс. человек. В общежитиях предусмотрены комфортные условия: зоны отдыха, кухни, комнаты приема пищи, душевые, санузлы, постирочные, кровати с постельным бельем, шкафы для хранения вещей, пункты охраны и круглосуточное видеонаблюдение системы «Безопасный регион».

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев отметил, что ранее нелегальное проживание иностранных граждан в частном секторе вызывало социальную напряженность. Сейчас в регионе ведется системная работа по созданию инфраструктуры для работников, не имеющих постоянного места жительства, включая иностранных граждан.

В настоящее время реализуют еще 97 проектов общежитий общей площадью 302,1 тыс. кв. метров на 55,3 тыс. человек. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2026–2028 годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.