В Подмосковье открылась выставка по обращению с отходами

10 по 12 сентября в Подмосковье проходит отраслевая выставка для бизнеса «ВэйстТэк» на тему сбора, сортировки, транспортировки и переработки коммунальных и промышленных отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

На мероприятии представлены технологии и оборудование, связанные с мусороперерабатывающей отраслью:

мобильные и стационарные системы мембранного компостирования отходов

оптические сортировочные системы

геосинтетические материалы

мусоровозы, бункеровозы, крюковые погрузчики и снегоуборочные машины

технологические линии для переработки вторичных материалов

«Внедрение новых технологий и поддержка культуры рециклинга и обращения с отходами — это одно из приоритетных направлений деятельности нашей команды. Продемонстрированный функционал коммунальной техники и мусороперерабатывающего оборудования применяется при уборке территорий и в том числе при подготовке к осенне-зимнему периоду. Оптические системы позволяют наиболее эффективно сортировать отходы на конвейерных лентах. А геосинтетические материалы, в свою очередь, используются для укрепления конструкций и герметичности изоляции слоев, например на объектах размещения отходов. Такие выставки синтезируют накопленный в отрасли опыт и помогают отраслевым специалистам повышать уровень компетенций», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На мероприятии делятся опытом российские, китайские и турецкие компании-участники.

Основная цель выставки — объединить производителей и поставщиков со специалистами из различных отраслей промышленности, а также операторов по общению с отходами и органов государственной власти.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.