В Подмосковье открылась школа проводников студенческих отрядов

В Российском университете кооперации в Мытищах начала работу школа проводников студенческих отрядов Московской области. В программе участвуют 100 студентов, которые проходят теоретические и практические занятия, направленные на подготовку к работе в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках открытия школы для будущих проводников прошел праздничный концерт «Новый шаг. Новый путь. Новый вектор».

«Сила Российских студенческих отрядов — в людях, ответственности и умении работать в команде. Открытие школы проводников подтверждает, что даже в эпоху технологий именно человеческие качества — внимание, отзывчивость, профессионализм — делают и будут делать эту работу незаменимой», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

В конце мая студенты получат квалификацию «Проводник пассажирского вагона 3-го разряда», приступят к работе в Федеральной пассажирской компании (дочерней компании РЖД) и отправятся в свои первые рейсы по южным и северо-западным направлениям России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.