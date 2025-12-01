В Подмосковье открылась региональная площадка Всероссийского патриотического форума

В преддверии Всероссийского патриотического форума, который пройдет в Москве с 7 по 9 декабря, Роспатриотцентр Росмолодежи значительно расширяет географию его проведения. Впервые в своей истории форум выходит за пределы столицы — по всей стране открываются региональные площадки.

Всероссийский патриотический форум — это ключевое событие, которое подводит итоги масштабной работы Года защитника Отечества и 80-летия Победы. Форум призван укрепить духовно-нравственные ценности и гражданскую идентичность молодого поколения. Здесь происходит живой диалог между общественными лидерами, педагогами, ветеранами, наставниками и активной молодежью — всеми, кто вносит свой вклад в единство и развитие Родины. Участники, включая представителей со всей России и иностранных гостей, погружаются в историю через лекции, встречи с героями и обмен лучшими практиками патриотического воспитания. Это пространство, где прошлое встречается с настоящим, формируя ответственное и осознанное будущее.

Мероприятия проходят на базе 19 федеральных исторических и военно-исторических музеев и центров «Патриот». В них принимают участие более 2 000 молодых людей: школьники, студенты, представители патриотических клубов, активисты Движения Первых, а также семьи военнослужащих. Благодаря этим площадкам, каждый участник получает возможность погрузиться в атмосферу форума, не покидая своего родного региона.

«Важно создавать общее пространство, где молодежь сможет не только познакомиться с героическим прошлым нашей страны, но и активно участвовать в формировании ее настоящего и будущего. Важно создать живой диалог поколений, предоставить возможность для каждого участника найти свой путь в служении Отечеству, получить практические навыки и вдохновение от встреч с выдающимися экспертами, Героями России, и теми, кто сегодня отстаивает безопасность и суверенитет нашей Родины», — подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

В Московской области торжественное открытие площадки Всероссийского патриотического форума состоялось в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» — одном из основных исторических пространств страны. В мероприятии приняли участие порядка 80 молодых ребят — активистов военно-патриотических объединений, молодежных движений и волонтеров со всего Подмосковья. Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодежи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Уникальная атмосфера „Патриота“ позволяет молодежи не просто узнать историю, а прочувствовать ее, формируя четкие нравственные ориентиры у подрастающего поколения. Это особенно важно в современном мире, где молодые люди ежедневно сталкиваются с огромным потоком разной информации. Когда история оживает — через личные встречи с ветеранами, экскурсии, участие в поисковых экспедициях, — она перестает быть абстрактным материалом из учебника», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Программа форума в Подмосковье насыщена и разнообразна. Участники посетили обзорные экскурсии по парку и познакомились с его ключевыми объектами. Особое впечатление на гостей произвела «Партизанская деревня» — масштабная реконструкция лагеря времен Великой Отечественной войны. Этот собирательный образ партизанских отрядов включает 17 объектов: штабной блиндаж, школу диверсанта, красный угол, баню, склады оружия и спальные землянки. В рамках обзорной экскурсии «Жизнь и быт партизан в годы Великой Отечественной войны» участники не просто осмотрели экспозицию, но и погрузились в атмосферу военного времени. Подлинная утварь и обстановка воссозданы с документальной точностью — на основе архивных фотографий и воспоминаний ветеранов.

Участники форума также посетили Танковый музей — всемирно известное собрание бронетанковой техники, признанное национальным достоянием. Гости познакомились с историей мирового танкостроения, увидели свыше 500 экспонатов, среди которых около 60 уникальных машин, сохранившихся в единственном экземпляре. Особого внимания заслужила экскурсия «Броня Великой Отечественной войны». Она позволила проследить эволюцию бронетехники в один из самых судьбоносных периодов истории нашей страны.

Ключевым событием программы стала встреча с Дмитрием Лебедевым — гвардии младшим сержантом ВДВ, кавалером ордена Мужества и медали Жукова. Он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и специальной военной операции, а сегодня возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО Московской области в Краснознаменске.

Дмитрий Лебедев поделился с молодежью личным опытом: в 2022 году он начал волонтерскую деятельность, доставляя помощь на фронт из Краснознаменска, а в апреле 2024 года добровольно отправился в зону боевых действий. Несколько месяцев назад вернулся для восстановления.

В ходе открытого диалога также обсуждались современные формы патриотической работы, взаимодействие ветеранов с молодежными объединениями, перспективы развития военно-патриотического движения в регионе, поддержка участников СВО и их семей, способы сохранения исторической памяти о подвиге военнослужащих. Встреча стала важным звеном в диалоге поколений, подчеркнув преемственность патриотических традиций и исторической памяти.

Региональные программы Всероссийского патриотического форума продлятся до 9 декабря. Мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Волгоградской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Белгородской областях, а также Севастополе, Владивостоке, Балтийске и Рязани.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.