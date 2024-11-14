В Подмосковье открылась первая IT-лаборатория компании «РЕД СОФТ»

В Подольском колледже имени А. В. Никулина прошла торжественная церемония открытия ИТ-лаборатории компании «РЕД СОФТ». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Новый образовательный проект, который направлен на создание комфортных условий для молодых специалистов.

Основная цель — дать возможность студентам углубленно изучать отечественные ИТ-разработки и внедрять инновационные решения в своей будущей карьере. По традиции, красную ленту, символизирующую открытие новой лаборатории, разрезали руководитель направления по работе с вузами и СПО РЕД СОФТ Евгений Дорофеев и директор Подольского колледжа имени А. В. Никулина Андрей Гридюшко.

«Это первая лаборатория в Московской области, которая может готовить специалистов по всему технологическому стеку нашей компании — РЕД ОС, РЕД Виртуализация, РЕД АДМ, РЕД СУБД» — отметил Евгений Дорофеев.

«Мы совместно с РЕД СОФТ проделываем огромную работу по подготовке ИТ-специалистов в нашем регион. Более 70 студентов колледжа получили практическое знания в компании, 40 из них стали сертифицированными специалистами. Не остались в стороне и наши преподаватели, которые обучились по всему технологическому стеку и получили вендорные сертификаты РЕД СОФТ», — поделился директор колледжа Андрей Гридюшко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.