В Подмосковье открылась новая площадка для заключения брака

В этом году список по проекту «Выбери свою локацию» пополнился еще одной площадкой. 19 января на площадке «Дом у озера», которая находится в селе Алабушево Солнечногорского округа, первая пара в торжественной обстановке официально зарегистрировала свой брак. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Матвей и Милана поделились своей историей любви, а также рассказали почему выбор пал именно на эту площадку.

«Наша первая встреча была в 5 классе в 2012 году, когда мы с папой переехали в Троицк, и я перешла в новую школу. Мы были одноклассниками. Хорошо стали общаться только в 11 классе. После фотосессии на выпускной школьный альбом, Матвей пришел в этот день особенно красивый, в белой рубашке, я подумала: «Надо мне с ним тоже сфотографироваться», после этого мы стали чаще общаться сначала в социальных сетях, а потом и в жизни», — поделилась девушка.

Как делал предложение

«Оригинально, романтично и неожиданно, хоть я немного и догадывалась, что произойдет что-то особенное. Матвей сказал, что мы поедем в «Ресторан в темноте», однако по геолокации в такси я поняла, что мы едем в какое-то другое место, далее он мне подарил букет и мы с организатором поднялись на крышу — это, кстати, был мой первый раз, когда я поднималась на крышу. Там мы поужинали, а после Матвей сказал заветные и дорогие для меня слова он подготовился, поэтому этот волшебный момент заснял фотограф, тем самым у нас остались памятные кадры…»

Почему выбрали «Дом у Озера»

«В 2023 году в одном из домиков House for wedding отмечали свадьбу родственники, нам понравился такой формат загородных домиков с возможностью молодоженам и гостям остаться на ночь после торжества… Дом у озера нам понравился тем, что у него есть, как банкетная площадка (закрытая), так и веранда, на которой можно было провести выездную регистрацию. То есть можно было бы разделить две части торжества. У площадки мы увидели в опциях, что можно позвать лам и альпак выносить кольца. Поскольку мы оба очень любим животных не задумываясь мы решили, что они у нас будут. Судя по отзывам гостей, они совсем не ожидали этого и были приятно удивлены…»

Проект «Выбери Свою Локацию» дарит влюбленным парам возможность воплотить мечту об идеальной свадьбе и выбрать любую подходящую площадку в Московской области для проведения официальной регистрации и торжества.

Выбрать локацию для заключения регистрации брака или предложить свою можно на wedding.mosreg.ru.

1.⁠ ⁠Зайти на wedding.mosreg.ru,

2.⁠ ⁠Нажать «Заказать звонок» и заполните форму.

3.⁠ ⁠Далее специалист позвонит в течение 15 минут для обсуждения деталей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.