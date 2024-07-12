В Подмосковье открылась новая площадка для проведения свадьбы

На территории Московской области создано множество уникальных и прекрасных незабываемых площадок, которые пары могут выбрать для свадьбы с учетом своих предпочтений и пожеланий, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Прекрасной площадкой для регистрации заключения брака в городском округе Лобня стала Художественная галерея им. В. И. Коробкова. Во время открытия площадки 11 июля три пары из Лобни — Денис и Светлана, Михаил и Дарья, Максим и Виктория — скрепили свои союзы узами брака. Пока гости собирались в одном из залов галереи, они знакомились с удивительными экспонатами-фотоснимками из цикла «Планета земля: Индия», сделанными в ходе экспедиций в Индию на протяжении многих лет.

«Это очень необычно и одновременно интересно. Нам понравилось. Теперь будет, что рассказать детям. Мы официально первая пара, которая расписалась в этой галерее», — поделились своими впечатлениями Денис и Светлана.

Подать заявление о регистрации свадьбы на территории Художественной галереи г. Лобня можно через портал госуслуг в разделе «Семья» или у специалиста отдела ЗАГС в МФЦ по адресу: г. Лобня, ул. Молодежная, д. 14Б.

В ведомстве напомнили, что больше информации о локациях для регистрации брака можно узнать на сайте «Свадьба в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.