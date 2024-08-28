В Подмосковье откроются два детских технопарка и IT-куб в сентябре

Школьники Московской области могут заниматься наукой и знакомиться с новыми технологиями. Для этого в регионе работают детские технопарки, которые предлагают бесплатные программы дополнительного образования по самым востребованным направлениям, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Это новый формат дополнительного образования для детей. Для ребят доступны бесплатные занятия по различным направлениям. Современные лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование — это лишь часть того, что предлагают ребятам технопарки.

«В технопарках ребята могут бесплатно заниматься наукой, технологиями и творческими направлениями. Это не просто дополнительные занятия после уроков — это полноценная база для развития творческого потенциала детей. Здесь представлено самое современное оборудование, преподаватели постоянно учатся и узнают о последних достижениях науки», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области находится самый большой в России технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Он открылся в сентябре прошлого года и за это время в образовательных программах технопарка приняли участие более 15 тысяч детей и педагогов из всех регионов страны.

«Помимо этого, в Московской области создано три детских технопарка „Кванториум“ в Королеве, Красногорске и Балашихе, технопарк „Изобретариум“ в Реутове и 4 центра цифрового образования детей „IT–куб“ в Ленинском округе, Клину, Подольске и Электростали», — рассказал Игорь Брынцалов.

По словам спикера Мособлдумы, в сентябре 2024 года будут открыты два «Кванториума» в Дмитровском и Одинцовском городских округах, а также IT-куб в Химках. «Кванториумы», как и IT-кубы, открываются в рамках национального проекта «Образование».

Как записать ребенка на занятия в технопарк

Детские технопарки — это организации дополнительного образования для юных жителей Московской области. Здесь можно бесплатно и на постоянной основе получать знания в научно-технической и творческой областях.

Уникальность обучения в «Кванториумах» заключается в том, что каждого воспитанника с первых занятий преподаватели нацеливают на создание и воплощение в жизнь своего собственного проекта. Педагоги выступают в роли наставников и помогают довести идею до реально работающего прототипа.

Посмотреть программы дополнительного образования можно на портале единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области» по ссылке.

Записаться можно через портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.