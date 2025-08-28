В Подмосковье откроют кластер «Индустрия робототехники» в рамках «Профессионалитета»

1 сентября в Протвино на базе губернского колледжа будет открыт образовательно-производственный центр по направлению «Индустрия робототехники». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В новый кластер пойдут 5 учебных заведений:

МЦК–Техникум имени С. П. Королева;

Серпуховский колледж;

Луховицкий авиационный техникум;

Сергиево-Посадский колледж;

Мытищинский колледж.

Студенты смогут воспользоваться современными лабораториями, которые включают мастерские по вакуумным и магнитным системам, эксплуатации измерительных систем, обработке и передаче сигналов, а также комплексы для программирования контроллеров, прецизионной обработки и инфракрасного анализа.

«Новые возможности помогут студентам не только получить теоретические знания, но и приобрести практические навыки, необходимые для успешной карьеры в высоких технологиях», — отметили в пресс-службе министерства.

В данный момент студенты Подмосковья демонстрируют свои навыки в робототехнике в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026 году планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.