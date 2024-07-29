В Подмосковье откроют еще 20 магазинов торговой сети «Дикси»

Сеть магазинов «Дикси» активно развивает свое присутствие в Московской области. В настоящее время в Подмосковье уже работает 942 магазина «Дикси». До конца года компания планирует открыть еще около 20 новых магазинов и провести ремонт и модернизацию примерно 80 существующих торговых точек, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В ведомстве уточняют, что в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде и Дедовске уже открылись новые магазины. Они работают каждый день с 08:00 до 23:00.

Таким образом, сеть магазинов «Дикси» продолжает радовать жителей Московской области качественными продуктами и удобными локациями магазинов, где всегда можно найти то, что нужно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.