В Подмосковье откроют девять новых специальностей в колледжах

Колледжи Московской области начнут прием на девять новых специальностей с 20 июня, обучение стартует в сентябре. Подготовка ориентирована на потребности экономики региона и высокотехнологичные отрасли, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Подмосковье в 38 колледжах ведется подготовка по 215 профессиям. В новом учебном году к ним добавятся девять направлений, среди которых разработка и управление программным обеспечением, эксплуатация информационных систем, системы радиосвязи и мобильной связи, автоматика на железнодорожном транспорте, организация воздушных перевозок, транспортная безопасность, медико-профилактическое дело, фермерство и технологическое сопровождение цифровой трансформации.

«В колледжах Подмосковья за последние три года появилось 15 новых специальностей — и это ответ на реальный запрос экономики региона. В новом учебном году добавляется еще девять направлений, где сегодня особенно нужны кадры — защищенные сети и цифровая инфраструктура. Колледжи готовят специалистов в том числе для конкретных предприятий региона», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Регион также развивает подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей — защищенных коммуникаций, фотоники и оптико-электронного приборостроения. В 2025 году в Можайском техникуме начался набор на специальность «Квантовые коммуникации». Срок обучения на базе 9 классов составляет 2 года 10 месяцев.

«Студенты участвуют в чемпионатах профмастерства, посещают лекции ведущих вузов страны и осваивают профессию. Выпускники смогут работать в телекоммуникационных компаниях, государственных и военных структурах, а также в космической отрасли», — отметила преподаватель Можайского техникума Лариса Буцкина.

Профессию мастера по изготовлению и сборке оптических и оптико-электронных приборов можно получить в Люберецком техникуме имени Гагарина и Подмосковном политехническом колледже. Выпускники востребованы на предприятиях точного приборостроения и высокотехнологичной промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.