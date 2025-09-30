В Подмосковье откроют 4 площадки для сдачи нормативов «ТехноГТО» на золотые значки

В России стартуют очные сдачи нормативов технологической грамотности «ТехноГТО» на золотые значки. Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и движением первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодежь. Участники смогут проявить себя в перспективных технологических направлениях и сдать нормативы на золотые значки сразу в нескольких регионах страны, включая Московскую область. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Школьники, студенты и все желающие могут предварительно сдать на сайте technogto.kruzhok.org онлайн-нормативы по электронике, БАС, фактчекингу, технологиям связи и другим направлениям, а затем подтвердить свои знания на очной площадке. За золотой значок ТехноГТО будущие абитуриенты в 2026 году смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

В Московский области очные сдачи ТехноГТО пройдут на базе «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы в Долгопрудном, СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов в Чехове, Песковской средней общеобразовательной школы в Коломне и Учебно-производственного центра «УНИТЕХ» Инжинириума МГТУ имени Н. Э. Баумана в Химках. Участники сдадут нормативы по кибербезопасности, применению беспилотников, электронике, фактчекингу, цифровой навигации, блогингу, принятию решений на основе данных, технологиям связи, технологиям игр и цифровому моделированию. Всего в октябре, ноябре и декабре 2025 года в России запланировано более 350 мероприятий по сдаче ТехноГТО: они пройдут в 30 регионах на очных площадках, которые были выбраны весной по итогам конкурса.

«Уже сейчас с помощью онлайн-нормативов ТехноГТО каждый житель нашей страны независимо от возраста и сферы деятельности может проверить свою технологическую грамотность и подтянуть те или иные знания. В этом сезоне очную сдачу ТехноГТО запускают 30 первых регионов, но вскоре такие площадки откроются по всей России, чтобы как можно больше участников могли заработать дополнительные баллы для поступления в вузы и бонусы для участия в других проектах», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Чтобы получить доступ к сдаче очных нормативов ТехноГТО на золотой значок, участник должен успешно (на 70 баллов и более) сдать не менее пяти онлайн-нормативов на сайте проекта. Задания нормативов максимально приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения социальных сетей. При соблюдении всех условий запись на очную сдачу открывается в личном кабинете автоматически. Золотой знак отличия ТехноГТО получают участники, которые подтвердили свои знания, сдав успешно два очных норматива.

«На очных площадках ТехноГТО от Калининграда до Камчатки стартует первая полномасштабная сдача нормативов технологической грамотности на золотые значки. Участники сдали уже более 80 000 нормативов онлайн, свыше 2 900 человек удостоены серебряных и бронзовых значков. В отличие от олимпиад и конкурсов, в ТехноГТО стать победителем и получить признание может каждый. Но для школьников запуск очных площадок становится особенно важным событием, ведь за золотой значок ТехноГТО они смогут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университеты», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

В 2025/2026 учебном году нормативы технологической грамотности включены в проект приказа министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов — благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО будут передаваться в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности, и вузы смогут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.

ТехноГТО — это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. На сайте ТехноГТО доступны для сдачи нормативы по космическим технологиям, технологиям связи, цифровой навигации, фактчекингу, беспилотникам и другим направлениям. Сдавая нормативы онлайн, участники зарабатывают цифровые бронзовые и серебряные значки, а подтверждая свои знания на очных площадках — получают золотые значки. Комплекс ТехноГТО реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

В первой половине 2025/2026 учебного года очные сдачи ТехноГТО пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Амурской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Хабаровском краях, Донецкой Народной Республике, Республиках Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Коми, Марий Эл, Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.