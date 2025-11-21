В Подмосковье откроется новое производство бытовой химии

В Богородском городском округе завершается строительство производственного здания. Объект имеет общую площадь 2404 кв. м. Здесь будет производиться бытовая химия методом механического смешивания готовых компонентов. За ходом строительства следят инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Внутри здания организованы специализированные зоны, в том числе производственных цех, лаборатория контроля качества, складские помещения. Это позволит эффективно организовать весь цикл производства бытовых химикатов, обеспечивая высокое качество выпускаемой продукции.

На сегодняшний день выполнено большинство строительно-монтажных работ. Строительная готовность объекта составляет порядка 90%. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2025 года. После ввода объекта в эксплуатацию предприятие сможет выпускать качественную бытовую продукцию.

Этот объект демонстрирует активное развитие промышленного потенциала Московской области, способствуя созданию новых рабочих мест и повышению уровня благосостояния местных жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.