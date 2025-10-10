В Подмосковье откроется новая площадка для диалога с регионами

Руководители Минэкологии Московской области примут участие в проекте Росприроднадзора «Школа региональных министров». Мероприятие состоится на базе Мастерской управления «Сенеж» с 6 по 8 ноября, участие в нем подтвердили 153 специалиста из 81 региона России, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Школа региональных министров» обещает стать новой эффективной площадкой для диалога Росприроднадзора с региональными экологическими ведомствами. При этом хочу подчеркнуть, что это не просто техническое, административное мероприятие. Как известно, все объекты экологического надзора поделены на федеральные и региональные, у каждого из нас свои полномочия. Но жителю это неинтересно: он видит экологическую проблему и ожидает ее быстрого решения вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности она находится. У нас выстроены хорошие рабочие контакты с Росприроднадзором, но нужен еще более плотный диалог. Поэтому мы с нетерпением ожидаем начала работы новой площадки», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Основные темы программы «Школы региональных министров» включают в себя контрольно-надзорную деятельность, учет объектов с негативным воздействием, реализацию федеральных проектов «Генеральная уборка», «Чистый воздух» и «Чистая вода». Также будут затронуты вопросы обращения с отходами, оценки экологического ущерба, оформления разрешительной документации, судебной практики и управления экологическими платежами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.