В Подмосковье от гриппа привито уже более 1 млн человек

На прошедшей 39-й неделе 2025 года в Подмосковье продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ без превышения пороговых уровней (показатель заболеваемости ниже порогового уровня на 56,58%). В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии (риновирус, аденовирус, РС-вирус). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Привито уже более 1 млн человек. Кампания по вакцинации против гриппа продолжается. Вакцинопрофилактика предупреждает развитие тяжелых осложнений.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

При появлении первых симптомов заболевания врачи настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.