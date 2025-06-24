В Подмосковье от борщевика Сосновского обработали более 19 тыс га

В Московской области продолжается борьба с борщевиком Сосновского — с начала сезона обработано более 19 тысяч гектаров муниципальных территорий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Работы проходят в два этапа — с мая по июнь и затем до осени. В зависимости от местности используют как химические препараты (в том числе с воздушного орошения), так и механические методы: покос, выкорчевывание. Всего в этом году планируется обработать 23,6 тыс. гектаров.

С мая также работает голосовой помощник, через которого жители могут сообщать о новых очагах распространения растения. Уже обработано около 500 обращений. Заявки принимаются круглосуточно по телефонам 8 (800) 550-65-22 и 8 (495) 668-01-25.

В случае произрастания борщевика на частной территории, удалять его обязан владелец участка. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать защитную одежду и средства, а также строго соблюдать правила безопасности. Удалённые остатки сорняка необходимо сдать в специальные пункты приёма растительных отходов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.